В Ровно избили судью

Судья ровенского городского суда Александр Тимощук подвергся нападению возле собственного дома вечером 6 октября. Об этом в среду, 7 октября, сообщило издание Ровно Вечернее со ссылкой на собственные источники.



На судью напали двое неизвестных в балаклавах: сначала на него распылили газ из баллончика, затем избили и нанесли множественные ушибы и ссадины.



После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи судья был отпущен домой.



Ровенская прокуратура сообщила, что на месте происшествия обнаружен аэрозольный баллончик Кобра-1Н. Полиция проверяет все возможные версии, среди них бытовой и профессиональный конфликт.

