Более 40% украинцев имеет негативное отношение к России

В сентябре 2020 года положительное отношение к России имели 42% украинцев, негативное тоже 42%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные социологического исследования Киевского международного института социологии. “В Украине в сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо тоже 42%, 16% не определились. В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо — 43%, 9% не определились”, — говорится в сообщении.



Отмечается, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 30%, в Центре — 38%, на Юге — 52%, на Востоке — 56%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в Западном регионе (56%), меньше всего таких — в Восточном регионе (27%).



Справка: С 12 по 16 сентября 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.



“Левада-центр” проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1601 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 20-26 августа 2020 года методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1601 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% — для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% — для показателей, близких к 5%/95%.

