К бюджету-2021 уже подали пять тысяч правок

Народные депутаты внесли более пяти тысяч правок з проекту закона о госбюджете на следующий год. Об этом в эфире телеканала Прямой в среду, 7 октября, сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук. "На следующей неделе бюджетный комитет будет рассматривать тщательно поправки. Подано около пяти тысяч поправок в бюджет", - рассказала нардеп.

В случае необходимости бюджетный комитет будет работать в режиме видеоконференции.



Кравчук считает, что Рада сможет собраться 20 октября на заседание для рассмотрения бюджета-2021 в первом чтении, несмотря на карантин из-за коронавируса у депутатов. Сейчас, по ее словам, болеют 22 нардепа.



"Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег", - сказала "слуга народа".

