Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу с учетом письма главы НБУ — Данилишин

Совет Национального банка Украины (НБУ) выразил недоверие первой замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу с учетом письма главы НБУ Кирилла Шевченко от 2 октября, сообщается в комментарии главы Совета Богдана Данилишина, обнародованном на сайте НБУ в среду.



"С учетом высказанных членами Совета мнений, а также с учетом письма главы Нацбанка от 2 октября 2020 года №В/13-0005/70628 Совет НБУ решил выразить недоверие Рожковой Екатерине (...) за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики, правил внутреннего трудового распорядка, требований статьи 139 КЗоТ. Аналогичное решение принято и по Дмитрию Сологубу", – отмечено в комментарии.



Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы – Дмитрию Сологубу.



Ранее информированный источник сказал агентству "Интерфакс-Украина", что глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.



Вместе с тем источник уточнял, что основанием для соответствующих решений стала публикация в Kyiv Post и фраза Сологуба в интервью агентству "Интерфакс-Украина": "Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля".



Как сообщалось, глава НБУ Яков Смолий 1 июля 2020 года подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.



На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).



Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.



Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.



Кроме того, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко "определиться с членами правления бывших глав НБУ".

