Жванецкий принял решение уйти со сцены

Писатель Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены из-за возраста. Об этом ТАСС в среду сообщил его представитель Олег Сташкевич.



"Михаил Михайлович покинул сцену, он закрыл передачу, он объявил, что возраст не позволяет, он не хочет [выходить на сцену]", - сказал собеседник агентства. Отвечая на вопрос о самочувствии сатирика, Сташкевич сказал, что Жванецкий "чувствует себя пожилым человеком".



Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В свое время, круто изменив трудовую биографию, Михаил Михайлович взялся за перо и стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.



Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. Единицей юмора называют "один Жван", а жанр, в котором выступает сатирик, именуют "Жванецким". По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы книги. В частности, писатель - автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других, а "Собрание сочинений", первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось дополнительным пятым томом.



В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил сатирика орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Жванецкий отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

