После пандемии коронавируса в мире станет на десятки миллионов больше крайне бедных людей

В 2020-2021 годах из-за пандемии коронавируса в мире впервые более чем за 20 лет увеличится число людей, живущие в состоянии крайней бедности. Такими считаются те, кто живет менее чем на $1,9 в день (порядка 54 грн).



Так, число крайне бедных людей в 2020 году увеличится на 88-115 миллионов, а за 2020-2021 годы - на 150 миллионов. Виной тому послужат пандемия, последствия военных конфликтов и изменения климата.



Ожидается, что 2020 году количество крайне бедных людей составит от 9,1% до 9,4% мирового населения, что соответствует уровню 2017 года - 9,2%. Однако при отсутствии пандемии коронавируса, уровень "крайней бедности" в мире в текущем году составил бы 7,9%.



"Из-за пандемии и глобальной рецессии более 1,4% мирового населения окажется в состоянии крайней бедности. Для того, чтобы развернуть ситуацию к сокращению бедности, государствам потребуется подготовиться к экономическим изменениям после пандемии Covid-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", - отмечает президент группы ВБ Дэвид Малпасс.



При этом уточняется, что порядка 82% людей, которые окажутся в состоянии крайней бедности, будут из стран со средним доходом.



Пандемия коронавируса, усугубившая последствия военных конфликтов и изменений климата, сделает недостижимой цель устранения бедности в мире к 2030 году без принятия быстрых и крупных мер, считают во Всемирном банке. По оценкам ВБ, в 2030 году глобальный уровень бедности составит порядка 7%.

