Аллилуйя! Украинской науке...

Вчера произошло событие, на которое украинские СМИ не обратили внимания. Был избран новый президент Национальной академии наук Украины, сменивший покойного Бориса Патона. Украинская наука формально продолжает жить, а практически умирает. Знаете, сколько у нас доплачивают за звание академика? 175 долларов. А за члена-корреспондента НАН? 125 долларов. Говорят, развелось много квазиученых. Не спорю. Но может ли существовать наука в государстве, где академик получает за свое звание столько же, сколько юный “грантоед-соросенок” тратит на чаевые?



Симптоматично, что выборы президента Национальной академии наук Украины совпали с вручением Нобелевских премий. Уже объявлены лауреаты в области химии, физики и медицины. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США) за открытие вируса гепатита С. По химии премию получили Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Даудна за изучение методов редактирования генома. По физике – Роджер Пенроуз, Рейнхард Генцель и Андрея Гез за исследование черных дыр.



Честно говорят, не знаю, какие страны представляют лауреаты по химии и физике, но, судя по фамилиям, подозреваю, точно не Украину. Как и медики. Это лишний повод сказать: а что вы, украинцы, сделали для науки, если у вас нет ни одного нобелевского лауреата по научным специальностям?



Есть. Просто мы о нем не знаем. Спросите у любого киевлянина, в честь кого названа станция метро «Мечникова» и улица Мечникова, и он вряд ли вам ответит. Кто такой этот Мечников? Может, это герой майдана или один из лидеров УНР? Но улица названа давно. Кто же тогда?



Мало кто знает, что Илья Мечников (1810-1878 гг.) – это ученый, которого считают основателем эволюционной эмбриологии, микробиологии и иммунологии. Он родился на территории современной Харьковской области. Учился во 2-й Харьковской гимназии. Первое научное исследование опубликовал в Германии в 18 лет. В 1870-1882 гг. был профессором Одесского университета. Выезжал на работу в Италию, а после возвращения в царскую Россию (пардон, Украину) обустроил научную лабораторию в собственной квартире.



Первый рентгеновский аппарат изобрел тернопольчанин Иван Пулуй. Первый в мире электрический трамвай – полтавчанин Федор Пироцкий. Система почтовых индексов впервые была разработана в Харькове. Но это все царская Россия, XIX век. Даже покойный президент НАНУ Борис Патон – тоже сын русского царского инженера Евгения Патона, проживавшего в Киеве



Что мы можем сказать о науке Украины текущего момента? Только то, что академикам доплачивают за звание 5000 грн., а членам-корреспондентам НАНУ – 3600 грн. За такие деньги уважающая себя клининговая фирма не придет убирать вашу квартиру в столице

В 1888 году Мечников переезжает по приглашению еще одного выдающегося ученого Луи Пастера в Париж, где работает в его институте в течение 28 лет. Проживая во Франции и будучи подданным царской России, он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1908 года. Урна с его прахом хранится в институте Пастера. Был ли Мечников при этом “щирым украинцем”? Нет, конечно. Он был гражданином мира, слугой науки. Но мы имеем полное право им гордиться.Как и Владимиром Хавкиным – бактериологом, иммунологом и эпидемиологом. Создателем первых вакцин против чумы и холеры. Он родился в Одессе, умер в Швейцарии, известен стал, когда переехал в Европу. Не забываем также о знаменитом изобретателе вертолетов Игоре Сикорском, который родился в Киеве, но создал знаменитые аэропланы «Русский витязь» и «Илья Муромец», положившие начало многомоторной авиации, в Петербурге. А главное, построил первый в мире вертолет. Правда, уже в США, куда он сбежал после революции. А первые два простейших вертолета, представленные Сикорским в 1908-1911 годах на воздухоплавательной выставке в Киеве, так и не взлетели.Первый искусственный спутник Земли и первый пилотируемый космический корабль создал житомирянин Сергей Королев. В Житомире есть его музей. Правда, работал он преимущественно в московской ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ), где был создан Реактивный научно-исследовательский институт НК ВиМД СССР.Руководил космической лабораторией Иван Клейменов, получивший в 1937 году государственную награду. А вскоре его арестовали, осудили по ст. 58 и расстреляли. Захоронен в братской могиле возле Донского монастыря. Королева тоже арестовали, но он работал в “шарашке”. Чудом выжил и начал разработку баллистических ракет. Конструировал космические аппараты и спутники Земли. Но не в Украине. Спасибо ему за первый пилотируемый космический корабль «Восток-1» и реализацию мечты: первый в мире полет человека в космос по околоземной орбите – гражданина СССР Юрия Гагарина. Королев – велик. Где Нобелевская премия? Не дали. Потому, что это политика.Первый рентгеновский аппарат изобрел тернопольчанин Иван Пулуй. Первый в мире электрический трамвай – полтавчанин Федор Пироцкий. Система почтовых индексов впервые была разработана в Харькове. Но это все царская Россия, XIX век. Даже покойный президент НАНУ Борис Патон – тоже сын русского царского инженера Евгения Патона, проживавшего в Киеве.Согласна, что приватизировать достижения науки периода Российской царской империи и обращать их в “здобутки” Украины – некорректно. Поэтому я даже не пытаюсь доказывать, что Николай Миклухо-Маклай изучал быт и обычаи туземцев Папуа-Новая Гвинея только потому, что был украинского происхождения, а его дед – казаком Запорожской Сечи.Если уж говорить об украинских ученых, то это, безусловно, три фигуры, которые в моем личном рейтинге самые выдающиеся. Во-первых, Агафангел Крымский – востоковед широкого профиля, полиглот-арабист, знал около 20 языков народов Ближнего Востока, выдал 870 монографий, статей, рецензий, а также 164 оригинальных перевода восточных книг.Он был православным, но с крымскотатарскими корнями. Учился восточным языкам в Москве. Жил в Киеве, преподавал в университете. Умер в Кустанайской тюремной больнице в 1942 году. Говорят, был тайно влюблен в больную туберкулезом Лесю Украинку, но у них ничего не получилось.Второй ученый, которого я обожаю, Николай Николаевич Гришко. Он родился в Полтаве 6 января 1901 года в семье потомственного военного. Обучался в Полтавском кадетском корпусе. Но началась революция, и Гришко стал ботаником. В 1939 году Николая Гришко избирают действительным членом Академии наук УССР.После Великой отечественной войны он создает в Киеве один из лучших в мире ботанических садов, который каким-то чудом уцелел до сих пор: киевский ботсад имени Гришко. Когда я прихожу туда, то понимаю – это не просто большой зеленый парк в центре столицы, это пантеон любви к растениям. Он был открыт в мае 1964 года. Но до этого события Николай Николаевич не дожил несколько месяцев.Ну, и бренд украинской науки – изобретатель антитромботических протезов клапанов сердца Николай Амосов (1913-2002 гг.). Выдающийся хирург, на счету которого тысячи спасенных жизней. Он родился, жил и работал в Украине. Создал институт сердечнососудистой хирургии и первым осуществил протезирование митрального клапана сердца. За годы своей кардиохирургической практики провел свыше 6000 операций на сердце. Жил скромно. Творил в основном в советские годы. Но и в независимой Украине преуспел. Похоронен с почестями. Его могила на Байковом кладбище – одна из самых заметных.Что мы можем сказать о науке Украины текущего момента? Только то, что академикам доплачивают за звание 5000 грн., а членам-корреспондентам НАНУ – 3600 грн. За такие деньги уважающая себя клининговая фирма не придет убирать вашу квартиру в столице.Говорят, что выплаты не повышают, потому что академиками стали многие бизнесмены, почти все олигархи и много других непричастных лиц. Служители науки отошли в прошлое. Академия еще как-то держится за счет былой славы.Возглавил ее вчера Анатолий Глебович Загородний, до недавнего времени вице-президент НАНУ. Говорят, Патон перед смертью называл именно его как преемника. Анатолию Загороднему 69 лет. Он директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины, академик НАНУ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, глава Комиссии НАНУ по научному наследию академика Владимира Вернадского. Автор более 200 работ, включая монографию "Статистическая теория плазменно-молекулярных систем". А еще в Украине основали Золотую медаль имени Бориса Патона. Что еще добавить? Аллилуйя! Украинской науке...