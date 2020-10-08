Великобритания и Нидерланды поддержали санкции против российских чиновников из-за отравления Навального

Главы МИД Великобритании и Нидерландов поддержали предложение Германии и Франции ввести санкции в отношении официальных лиц России из-за отравления политика Алексея Навального ядом из группы «Новичок».



Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что королевство «стоит плечом к плечу с немецкими и французскими партнерами в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального». По его словам, Великобритания будет работать с международными партнерами над введением санкций против российских чиновников и тех, кого посчитают ответственными за отравление.



Глава МИД Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, написал в твиттере: «Мы разделяем вывод Германии и Франции, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме вмешательства и ответственности России. Поэтому на следующем заседании Совета ЕС мы поддержим призыв к санкциям».



7 октября Германия и Франция сообщили в совместном заявлении, что предложат странам Евросоюза ввести санкции в отношении России из-за отравления Навального. По данным Reuters, санкции могут затронуть сотрудников ГРУ России. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия и Франция предлагают запретить участникам санкционного списка въезжать в Евросоюз, а также заморозить их активы в ЕС.

