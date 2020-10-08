Школы могут сами определяют даты каникул - Шкарлет

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в частности принимать решение о начале каникул.



Об этом во время брифинга 8 октября отметил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.



"Педагогические коллективы, педагогические советы имеют автономию по определению академического года. Из 4,5 тыс избирательных участков у нас почти 3,7 тыс в учебных заведениях. Поэтому для соблюдения карантинных требований, санитарных требований, так как не во всех школах есть отдельные входы на избирательные участки, мы рекомендовали, не устанавливали, а рекомендовали установить такие каникулы", - отметил Шкарлет.



По его словам, пока нет никаких препятствий для реализации права на образование детям, и выборы не повлияют на образовательный процесс.

