Харрис и Пенс спорят о внешней политике

В условиях предвыборной гонки, ход которой до настоящего момента определялся преимущественно вопросами внутренней политики и covid-19, сенатор Камала Харрис и вице-президент Майк Пенс потратили неожиданно много времени на спор о внешней политике президента Дональда Трампа и о роли Америки в мире, а также на обсуждение того, как кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден будет выполнять функции глобального лидера в случае победы на выборах.

Двое кандидатов на пост вице-президента провели примечательно сдержанную дискуссию, модератором которой стала Сьюзан Пейдж (Susan Page) из USA Today, по поводу того, кто из двоих кандидатов в президенты, Трамп или Байден, сможет занять более жесткую позицию, кто сумеет лучше справиться с Китаем и Ираном, и чей подход к проблеме изменения климата эффективнее.



55-летняя Харрис, демократ из штата Калифорния, которую Байден выбрал своим кандидатом в вице-президенты в августе, вошла в историю как первая чернокожая женщина, принявшая участие в дебатах кандидатов в вице-президенты. И, хотя временами она казалась излишне самоуверенной и постоянно перебивала Пенса, чтобы сказать «сейчас говорю я», Харрис выступила с длинной и последовательной критической речью на тему внешней политики Трампа, упомянув в том числе о его теплых отношениях с президентом России Владимиром Путиным, которому, по словам Харрис, президент США доверяет больше, чем собственному директору ФБР. Харрис заявила, что Трамп предал союзников Америки и сделал страну менее защищенной.



«Необходимо хранить верность друзьям, — сказала она. — В случае с Дональдом Трампом мы наблюдали, как он предал наших друзей и [налаживал отношения с] диктаторами по всему миру». Харрис также попыталась отстоять соглашение по иранской ядерной программе, которое Трамп отверг, сказав, что Америка теперь «находится в большей опасности… из-за одностороннего подхода Дональда Трампа к внешней политике».



Пенс, который вел себя сдержанно, как и ожидалось учитывая его репутацию, — особенно на контрасте с тем кошмарным потоком грязи и оскорблений, который мы наблюдали неделю назад во время дебатов Трампа и Байдена, — решительно выступил в защиту Трампа, заявив, что тот разгромил ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.), убив ее лидера Абу Бакра аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi), и усмирил Иран, убив его главного военного стратега Касема Сулеймани (Qassem Suleimani). Пенс отметил, что и Харрис, и Байден выступали против тех ударов и что, будучи вице-президентом США, Байден выступал против проведения в 2011 году миссии по ликвидации Усамы бен Ладена.



Харрис и Пенс вступили в горячий спор на тему, которую участники предвыборной кампании практически не затрагивали до настоящего времени, а именно на тему изменения климата. Пенс сделал акцент на том, что в Соединенных Штатах объемы выбросов углекислого газа в атмосферу снизились, несмотря на выход страны из Парижского соглашения по климату. Кроме того, Пенс несколько раз обвинил Харрис и Байдена в том, что они поддерживают экономически губительный «зеленый новый курс». (Харрис отрицает, что Байден поддерживает этот проект демократов.) В свою очередь, Харрис обвинила действующую администрацию в игнорировании научных данных касательно изменения климата и в том, что информация об изменении климата была убрана с официального сайта Белого дома. Байден пообещал вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату.



Кандидаты в вице-президенты также поспорили о подходе Соединенных Штатов к отношениям с Китаем, хотя и тот, и другой предусмотрительно уклонились от прямого ответа на вопрос Пейдж о том, является ли Пекин противником или конкурентом. Пенс вновь озвучил точку зрения администрации о том, что именно «Китай несет ответственность за пандемию коронавируса, и президенту Трампу это не нравится», Пенс также добавил, что Трамп «противостоит Китаю и продолжает занимать жесткую позицию».



Харрис отметила, что торговая война Трампа с Китаем не принесла положительных результатов и обернулась «потерей американских жизней, американских рабочих мест и позиций Америки». Она обвинила администрацию в том, что та бездумно отказалась от сотрудничества с Пекином в координации усилий по отслеживанию пандемий, добавив, что торговая война обернулась потерей более 300 тысяч рабочих мест в сфере производства.



Но сильнее всего Харрис критиковала Пенса за то, как он руководил деятельностью рабочей группы Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Она сказала: «Американский народ стал свидетелем величайшего провала президентской администрации в истории нашей страны». Оба кандидата в вице-президенты постарались избежать темы возраста кандидатов в президенты: Трампу сейчас 74 года, а Байдену будет 78 лет на момент инаугурации в январе. И ни один из них не упомянул о том, что, скорее всего, станет главным интернет-мемом после дебатов кандидатов в вице-президенты: речь о мухе, которая во время дебатов каким-то загадочным образом неожиданно появилась на волосах Пенса.



Как и Трамп, Пенс постарался уклониться от прямого ответа на вопрос о том, готова ли действующая администрация к мирной передаче власти, сказав, обращаясь к Харрис: «Ваша партия потратила последние три с половиной года на то, чтобы отменить результаты прошлых выборов».



В этом смысле Трамп опередил своего вице-президента, написав в твиттере накануне дебатов сообщение с требованием арестовать Байдена, бывшего президента Барака Обаму и кандидата на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон за их предполагаемую (и уже практически опровергнутую) роль в планировании заговора против Трампа.



Стоит отметить, что после выписки из медицинского центра Уолтера Рида и после положительного анализа на covid-19 Трамп ведет себя все более непоследовательно. Во вторник, 6 октября, он отменил переговоры по вопросу об экономическом стимулировании, которое могло бы быть единственным способом спасти его президентство, поскольку в настоящий момент его рейтинг стремительно падает. Затем неожиданно Трамп начал настаивать на том, чтобы генеральный прокурор Уильям Барр (William Barr) начал арестовывать критиков президента из числа демократов — в том числе Байдена — за ту роль, которую они якобы сыграли в заговоре с целью организовать «переворот» посредством выдуманной истории о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. «Сделайте что-нибудь по этому поводу, по поводу крупнейшего политического скандала (в истории)!!! Байден, Обама и лживая Хиллари возглавили этот предательский заговор!!! Байдену нельзя участвовать в выборах — он попался!!!» — написал Трамп в твиттере.



Глава аппарата Белого дома Марк Мидоуз (Mark Meadows) рассказал в интервью Fox News, что после возвращения в Белый дом Трамп провел утро понедельника, отдавая приказы о рассекречивании документов, связанных с российским расследованием ФБР. Однако комитет Сената по делам разведки и команда специального прокурора Роберта Мюллера пришли к выводу, что заявления о сговоре демократов и России против Трампа остаются неподтвержденными. В письме председателю юридического комитета Сената Линдси Грэму (Lindsey Graham), которым сопровождалась публикация новой порции документов, даже директор Национальной разведки Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) отметил, что источником информации была российская разведка, и уточнил, что разведывательное сообщество США «не может подтвердить точность» этой информации «или степень, в которой анализ российской разведки может быть отражением преувеличений или фабрикации».

