Суд сегодня продолжит рассмотрение дела Стерненко

Приморский райсуд Одессы сегодня, 9 октября, продолжит рассмотрение уголовного производства, открытого прокуратурой в отношении экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.



Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил Стерненко на своей странице в Facebook.



"9 октября в 11 ч. в Приморском райсуде Одессы продолжится мое судилище по делу об отражении мной третьего заказного нападения. Будет определяться порядок исследования доказательств и, возможно, зачитывание обвинительного акта", - отметил Стерненко.



Обращаясь к тем, кто пожелает присутствовать на слушании дела, Стерненко замечает, что "специально ехать в Одессу не стоит, но если вы уже будете там, то всех буду рад видеть".



Стоит отметить, что на предварительные слушания дела в суд приходило много одесситов и жителей других городов, чтобы поддержать Стерненко. Так же прибыла 31 августа и группа мужчин, которые напали на него возле здания суда, пытаясь облить его неизвестным веществом из черной бутылки.



Как сообщалось, сразу после неудачного покушения на совершение четвертого нападения злоумышленники скрылись. Однако на месте присутствовало третье лицо, снимавшее все на видео и не пытавшееся скрыться. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.



Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил Стерненко на своей странице в Facebook.



"9 октября в 11 ч. в Приморском райсуде Одессы продолжится мое судилище по делу об отражении мной третьего заказного нападения. Будет определяться порядок исследования доказательств и, возможно, зачитывание обвинительного акта", - отметил Стерненко.



Обращаясь к тем, кто пожелает присутствовать на слушании дела, Стерненко замечает, что "специально ехать в Одессу не стоит, но если вы уже будете там, то всех буду рад видеть".



Стоит отметить, что на предварительные слушания дела в суд приходило много одесситов и жителей других городов, чтобы поддержать Стерненко. Так же прибыла 31 августа и группа мужчин, которые напали на него возле здания суда, пытаясь облить его неизвестным веществом из черной бутылки.



Как сообщалось, сразу после неудачного покушения на совершение четвертого нападения злоумышленники скрылись. Однако на месте присутствовало третье лицо, снимавшее все на видео и не пытавшееся скрыться. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.



Работники полиции ограничились только составлением акта об админнарушении со стороны злоумышленников за мелкое хулиганство, но суд впоследствии рассмотрел заявление адвокатов Стерненко и вынес решение - обязать Приморский отдел полиции открыть уголовное производство по факту нападения на Стерненко 31 августа возле здания суда.



Предметом слушания суда является установление обстоятельств третьего заказного нападения на Стерненко, произошедшего 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

