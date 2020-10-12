"Оппоплатформа" обвинила Арахамию в давлении на суды

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия продолжает попытки не пустить на выборы "Оппоплатформу" в Николаеве.



Об этом говорится в заявлении партии.



"Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия продолжает травлю Николаевской городской организации "Оппозиционной платформа - За жизнь". По его указанию "слуги" хотят отменить в суде регистрацию избирательных списков нашей партии в Николаеве. Сегодня Арахамия оказывает давление на суды с целью вынесения противозаконного решения о снятии с регистрации избирательного списка нашей партии на выборах в Николаевский городской совет.



Глава крупной парламентской фракции лично организовывает кампанию травли оппозиции в Николаеве. В частных разговорах он называет президента Зеленского прямым заказчиком этих действий, ссылаясь на то, что снятие одного из списков ОПЗЖ на выборах в Николаеве - прямое поручение главы государства.



"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает суды не принимать противозаконных и антидемократических решений под давлением Арахамии и "Слуг народа". Мы обращаем внимание международных организаций и наблюдателей на нарушение демократии и прав избирателей на выборах в Николаеве. Призываем прекратить давление на оппозицию со стороны представителей партии власти "Слуга народа", отозвать судебные иски против ОПЗЖ", - идет речь в заявлении оппозиционеров.



Руководитель Николаевской городской партийной организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Ильюк так же заявил, что кампанию по дискредитации и снятию с выборов его политической силы организовал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.



"Зе-команда всеми способами пытается не допустить ОПЗЖ к участию в выборах. Организатор этой травли - руководитель областной организации "Слуги народа" и по совместительству руководитель фракции "слуг" в парламенте Давид Арахамия. Он на каждом углу кричит о том, что всё это делается по указанию президента", - сказал он.



Ильюк заявил, что "слуги народа" объединились с партий экс-президента "Европейская солидарность" ради того, чтобы не пустить "Оппоплатформу" на выборы в Николаеве. Именно поэтому члены городской избирательной комиссии намеренно саботировали работу и отказывались регистрировать кандидатов.



"Началось всё банально: блокировалась работа комиссии представителями "Слуги народа". Почему-то всё это происходило при участии членов комиссии от "Евросолидарности". Всё привело к тому, что комиссия не приняла решение по регистрации ОПЗЖ на выборы. Затем был суд, который обязал комиссию снова рассмотреть вопрос о регистрации нашей партии. И началось шоу - то прятали ключи от помещения, где работает горизбирком, то прятали ключи от сейфа с документами, то прятали сами документы. Всё это хранилось в ненадлежащем виде. И эта чехарда сумасшедших событий происходила несколько дней", - рассказал он.



Даже после того, как членов ОПЗЖ все-таки зарегистрировали на выборах, члены "слуги народа" обратились в суд, чтобы оспорить это решение. А после того, как им отказали, началась кампания по дискредитации оппонентов.



"Комиссия в итоге, согласно закону, рассмотрела все накопившиеся вопросы, в том числе о регистрации ОПЗЖ. Но позже "Слуга народа" снова подала в суд, чтобы снять с выборов ОПЗЖ. Причем сделано это было по каким-то надуманным и непонятным причинам, без каких-либо законных оснований. Суд прошел, "слугам" отказали. Я знаю, что снова включены все силы для того, чтобы подать апелляцию. Потому что они хотят любыми способами не допустить ОПЗЖ к этим выборам", - рассказал Ильюк.

