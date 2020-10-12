МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

Министерство образования и науки Украины в понедельник направит рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября, сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в телеграмме.



"Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведений общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории ) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно", - написал Шкарлет.



По его словам, учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального передвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.



"При этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года", - указал и.о. министра.



Он добавил, что вместе с главой Минздрава Максимом Степановым будут подавать такое же предложение от двух министерств на рассмотрение комиссии по ТЭБ и ЧС рекомендации подготовить соответствующее распоряжение и принять его на заседании правительства уже 13 октября.



"Хочу отметить, что учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме с учетом всех рекомендаций Минздрава и Главного государственного санитарного врача", - подытожил Шкарлет.

