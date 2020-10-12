CNN: двое из замышлявших похищение губернатора Мичигана служили в морской пехоте

Двое из 13 экстремистов, замышлявших похищение губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер, проходили военную службу в рядах Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.



"Мы в курсе обстоятельств, касающихся этих двух лиц, и окажем всю возможную помощь компетентным органам, ведущим следствие", - цитирует телекомпания пресс-службу Корпуса морской пехоты. "Предъявленные обвинения не характеризуют морскую пехоту, противоречат присяге защищать конституцию, которую принимает каждый морпех, и не соответствуют нашим главным принципам - чести, отваге и верности", - добавили в пресс-службе корпуса.



Речь идет о 42-летнем Джозефе Моррисоне и 23-летнем Дэниеле Харрисе. Первый был зачислен в ряды морской пехоты в марте 2015 года, дослужился до младшего капрала и ушел в запас на прошлой неделе по причинам, не связанным с происшедшим в Мичигане. Харрис завершил службу в июне 2019 года в звании капрала.



О задержании 13 экстремистов объявили 8 октября представители прокуратуры штата. Злоумышленникам предъявлены обвинения в сговоре с целью похищения Уитмер, других официальных лиц, а также в иных преступлениях. Губернатор штата на пресс-конференции выразила мнение, что члены двух военизированных группировок были готовы не только похитить, но и убить ее.

