Ученые спрогнозировали катастрофическое распространение COVID в Украине

Эпидемиологическая ситуация в Украине в ближайшее время станет сверхтяжелой для медицинской системы, а суточный прирост числа больных коронавирусом уже через несколько дней может достичь 7 800. Такие расчеты приводят ученые Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие КПИ имени Игоря Сикорского.



Эти данные ученые получили, используя метод подобия в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN).



Так, ученые прогнозируют, что в течение ближайших 10 дней количество летальных исходов от вируса возрастет с 71 до 104 смертей в сутки, а количество новых больных, которые будут нуждаться в госпитализации, – более чем на 40%. Учитывая то, что загруженность коек в УЗ первой волны за последние 5 дней составляет в среднем около 60% по стране, – это означает стопроцентное заполнение.



Количество выздоровевших будет значительно ниже, чем количество заболевших, и составит, по краткосрочному прогнозу ученых КПИ, 21 октября 2020 года – 2 266 человек.



По результатам прогнозного моделирования команды проекта ФОРСАЙТ COVID-19, рост количества больных в Украине останется экспоненциальным. Показатель летальности в Украине вырастет с 2,01 до 2,65%.



Отмечается, что эпидемическая ситуация в разрезе регионов Украины стремительно ухудшается как по количеству новых больных, так и по географии распространения. Ситуация может стать сверхтяжелой для медицинской системы страны.

