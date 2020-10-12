Украина и Польша подписали ряд двусторонних документов

В Мариинском дворце в понедельник состоялось подписание украинской-польских документов Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды, передает корреспондент УНН.



Так, главами государств было подписано совместное заявление Президентов Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды.



Также был подписан договор о неразглашении потенциальным покупателям конфиденциальной информации тносительно объектов приватизации между Фондом государственного имущества Украины и польским PGNiG - его подписали руководители двух ведомств.

