Трехсторонняя комиссия по Донбассу приглашает экспертов, - Захарченко

12 октября 2020 года прошло первое заседание Трехсторонней Чрезвычайной Комиссии по урегулированию российско-украинского кризиса (ТЧК) под руководством сопредседателей МОД «Комитет 2017» Виталия Захарченко и Михаила Зернова. Об этом сообщил Виталий Захарченко на своей странице в Фейсбук.



ТЧК приглашает экспертов из Украины, Донбасса и России в состав создаваемых рабочих групп Комиссии:



• рабочая группа по общественному контролю

• рабочая группа по информационной политике

• рабочая группа по юридическим вопросам

• рабочая группа по социальным вопросам

• рабочая группа по взаимодействию с органами государственной власти и управления

• рабочая группа по межконфессиональным отношениям

• рабочая группа по международной политике и экономическим отношениям

• рабочая группа по поддержке малого и среднего бизнеса



Помимо профессиональных качеств, для работы в составе ТЧК требуется письменное согласие с принципами деятельности Комиссии и обязательство придерживаться этих принципов в составе работы ТЧК:



• Принцип уважения - предполагающий уважение личного достоинства, прав и свобод человека, вне зависимости от национальности, вероисповедания, гражданства, возраста, пола, принадлежности к определенной культуре, языка, социального статуса.



• Принцип гуманизма - признающий высшей ценностью человека, его достоинство, свободное гармоничное развитие, учитывающее равное отношение к сторонам конфликта и уважение интересов всех сторон.



• Принцип ответственности - предполагающий обдумывание действий, высказываний, публикаций, решений, понимание к каким результатам они могут привести; понимание моральных обязательств перед другими участниками миротворческого процесса, возможности нанесения вреда общему делу.



• Принцип беспристрастности - предполагающий стремление к справедливости, несмотря на личные симпатии, отсутствие приверженности к одному из возможных вариантов или к одной из заинтересованных в решении сторон, способность абстрагироваться от личных установок, личных целей, личных пристрастий.



• Принцип компетентности – предполагающий наличие знаний и опыта в миротворческой деятельности, умений и навыков решения конфликтных и спорных ситуаций, позволяющих выносить объективные суждения и принимать точные решения с пониманием возможных алгоритмов перевода социально-негативных конфликтов в социально-позитивное русло, выбор оптимальных стратегий.



Краткую информацию о себе и согласие (в произвольной форме) с принципами деятельности ТЧК необходимо прислать по электронной почте на адрес info@com2017.com

