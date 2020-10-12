На заводах Tesla установили криптовалютные банкоматы - СМИ

На двух американских заводах компании Tesla Илона Маска установили банкоматы с функцией продажи криптовалюты Bitcoin.



Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Teslarati.



По словам представителя компании LibertyX, которая устанавливает «биткоинские банкоматы», к обычному банкомату только добавили новую функцию продажи криптовалюты.



Первые новые банкоматы были установлены в августе этого года на заводах в Фримонте (штат Калифорния) и в Неваде.



В то же время в LibertyX пока не планируют увеличивать количество «биткоинских банкоматов» на заводах Tesla. Вероятно, решение будет зависеть от их популярности среди работников заводов.

