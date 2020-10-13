В семи регионах больничные койки заполнены на 70% – МОЗ

В Украине в шести областях и Киеве больничные койко-места заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки первой волны для больных коронавирусом COVID-19 заполнены на 62,3%. Такие данные обнародовал Минздрав во вторник, 13 октября.



Самыми загруженными являются больницы в Одесской (85,6%), Луганской (83,9%), Донецкой (83,7%), Харьковской (75%), Днепропетровской (73,3%) и Винницкой (70,8%) областях. В Киеве этот показатель составляет 70,6%.



В то же время в Украине лишь Кировоградская область является готовой к ослаблению карантина. Здесь показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 28,5 при норме в 40. В остальных регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 172,4.

