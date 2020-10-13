В Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и COVID-19
Гриппом и коронавирусом можно заболеть одновременно, поскольку это схожие по симптомам и способу передачи инфекции. Это осложнит течение болезни и может привести к смерти.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Отмечается, что при такой ситуации существует риск тяжелого поражения легких.
"Обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже привести к смерти", - говорится в сообщении.
Также в ЦОЗ напомнили базовые рекомендации, выполнение которых позволит избежать или минимизировать риски инфицирования:
- тщательно и часто мыть руки около 40 секунд
- держите дистанцию 1,5 метра от других;
- там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску;
- не прикасайтесь глаз, рта, носа, кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;
- вакцинация от гриппа;
- если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.
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