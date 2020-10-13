В Украине три банка запустили верификацию клиентов через «Дію»

Клиенты ПриватБанка, Монобанка и А-Банка могут проходить обязательную верификацию или актуализацию собственных данных через приложение госуслуг «Дія».



Как передает Укринформ, об этом на совместном брифинге Министерства цифровой трансформации и Национального Банка сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.



"Сегодня заработали ПриватБанк, имеющий более 25 млн физических лиц клиентов. Заработал Монобанк, который имеет 2,5 млн клиентов и заработал А-банк, имеющий более 3 млн клиентов. И это всего за неделю", - сказал Шевченко.



Он отметил, что на следующей неделе будут проходить встречи с банками, чтобы они приобщались к этому проекту.



«Мы надеемся, что такой темп, как мы взяли, будет соблюден в течение ближайших двух-трех месяцев, пока все банки не захотят стать участниками совместной программы с «Дія», - отметил Шевченко.

