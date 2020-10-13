Кабмин продлит адаптивный карантин до конца года - Шмыгаль

Кабинет министров Украины продлит адаптивный карантин в стране до конца 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Правительство сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года», - сказал Шмыгаль на внеочередном заседании правительства во вторник.



По словам, премьера, будут также приняты нововведения в адаптивном карантине, а именно изменено количество людей при проведении массовых мероприятий.



В частности, в «зеленой» зоне не более 50 человек, в «желтой» - не более 30 людей, в «оранжевой» зоне – не более 20 людей.



Также будет рекомендовано учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации. Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, а также высшего образования будет рекомендовано перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционное обуччение.

