ЦИК не владеет информацией об опросе Зеленского

Центральная избирательная комиссия не располагает информацией о всеукраинском опросе на местных выборах, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил глава отдела коммуникации со СМИ Константин Хивренко в комментарии корреспонденту УНН.



На вопрос проинформирован ли ЦИК о проведении всеукраинского опроса 25 октября, Хивренко ответил: “В законе о ЦИК, или в избирательном кодексе есть отдельный раздел об опросе?... Это не сфера ответственности ЦИК... Все члены Центральной избирательной комиссии так же как и сотрудники секретариата проинформированы из интернета об этом опросе. Мы не имеем к этому никакого отношения”.



Президент Украины Владимир Зеленский призвал прийти на местные выборы 25 октября и анонсировал, что на них зададут пять важных вопросов.

