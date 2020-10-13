В Киево-Печерской лавре на Покрову совершат шесть литургий

В среду, 14 октября, православные отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.



Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в Киево-Печерской лавре в этот день совершат 6 Божественных литургий.



00.00 - Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» (во вторник в 23.15 - полунощница, часы);



06.30 - Крестовоздвиженский храм;



07.00 - Трапезный храм;



08.00 - Аннозачатьевский храм;



08.30 - Успенский собор;



09.40 - Храм прп. Сергия Радонежского.



Блаженнейший Митрополит Онуфрий традиционно возглавит Божественную литургию в Свято-Покровском женском монастыре столицы.



В Киево-Печерской лавре к празднику Покрова Пресвятой Богородицы открылась православная выставка-ярмарка.



Представители приходов и монастырей из разных концов Украины, церковных издательств и мастерских представят церковную утварь, иконы, изделия различных направлений народных ремёсел и швейного производства, лечебные травяные сборы и чаи, свежий мёд разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Можно будет подать записки о родных и близких в православные храмы и монастыри. Палатки разместятся на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней лавры).



«Покровская» выставка работает ежедневно до 18 октября.



Режим работы выставки: с 09.00 до 19.00 часов.



Вход свободный.



В связи с карантинными ограничениями, желающих посетить выставку-ярмарку просят соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию и масочный режим.



*** Событие, которое легло в основу праздника Покрова Пресвятой Богородицы, произошло в середине X века в Константинополе. Город был тогда столицей Византийской империи, которой правил Лев VI Мудрый. Несмотря на свою ученость, император был плохим военачальником, поэтому многие завоеватели хотели захватить богатый Константинополь. В этот раз город окружили сарацины, по другим данным русичи. Греки были не в силах защититься от них.



В надежде на милость Божию правитель велел собраться для молитвы во Влахернском храме, где хранилась Риза Божией Матери. Как сообщает церковное предание, в храме в это время молился раб византийского вельможи Андрей, Христа ради юродивый, родом славянин. Именно Андрей и увидел во время моления Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную сонмом ангелов и святых. Преклонив колена, Дева Мария со слезами молилась за христиан, а потом, сняв со Своей головы плат, распростерла его над стоящими в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых. Андрей, трепеща, спросил стоявшего рядом с ним своего товарища Епифания, видит ли он "Царицу и Госпожу, молящуюся обо всем мире!" "Вижу, святый отче, и ужасаюсь!", - ответил Епифаний.

Летописи свидетельствуют, что по неведомым причинам полчища, осаждающие город, ушли, Константинополь был спасен. Это явление Пресвятой Богородицы, которая Своим Покровом защищает всех, ищущих Ее заступничества, и вспоминается во время праздника.



На Руси в честь Покрова освящали большинство казацких церквей. Покровским был главный храм Запорожской Сечи. С первых лет своего существования казачество в своих молитвах обращалось к Божией Материи с надеждой, что Пречистая покроет своим омофором православное воинство во время отстаивания прародительской веры, поможет в освобождении братьев и сестер из басурманского плена. На Покров незамужние девушки приходили в храм, чтобы просить Пресвятую Богородицу о скором и удачном замужестве.

