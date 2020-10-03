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Little Big записали песню для продолжения «Бората»
Российская группа Little Big записала песню к трейлеру комедии «Борат-2».
Музыканты записали кавер на композицию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), который звучит в первом трейлере фильма.
Полное название сиквела «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан».
Премьера картины, в которой вымышленный казахстанский журналист Борат Сагдиев вновь отправляется в США, запланирована на 23 октября — незадолго до выборов президента страны (они пройдут 3 ноября).
В интернете вокруг фильма уже разгорелся скандал: создателей картины обвиняют в культурной апроприации и оскорблении казахов.
Первый «Борат» вышел в 2006 году. В центре сюжета — казахстанский журналист Борат Сагдиев, который отправляется в США, чтобы снять об этой стране документальный фильм.
Фильм собрал в прокате почти $262 миллиона по всему миру.
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We’re so proud to have contributed to the official Borat 2 trailer with this "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory cover. The movie is dropping October 23 on Amazon Prime! Записали кавер версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма Борат 2. Премьера 23-го октября на Amazon Prime!