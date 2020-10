Little Big записали песню для продолжения «Бората»

Российская группа Little Big записала песню к трейлеру комедии «Борат-2».



Музыканты записали кавер на композицию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), который звучит в первом трейлере фильма.



Полное название сиквела «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан».



Премьера картины, в которой вымышленный казахстанский журналист Борат Сагдиев вновь отправляется в США, запланирована на 23 октября — незадолго до выборов президента страны (они пройдут 3 ноября).



В интернете вокруг фильма уже разгорелся скандал: создателей картины обвиняют в культурной апроприации и оскорблении казахов.



Первый «Борат» вышел в 2006 году. В центре сюжета — казахстанский журналист Борат Сагдиев, который отправляется в США, чтобы снять об этой стране документальный фильм.



Фильм собрал в прокате почти $262 миллиона по всему миру.