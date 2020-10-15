Навального могли отравить дважды - The New York Times

Немецкие эксперты заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды. Он мог принять жидкость, куда было подмешано вещество типа "Новичок".



Об этом сообщает The New York Times.



По информации источника в службе безопасности Германии, "Новичок" могли подмешать в чай, который перед вылетом в аэропорту Томска пил Навальный. При этом также яд был обнаружен на пластиковой бутылке с водой, которую, по словам помощников Навального, они взяли из номера отеля.



"Это может означать, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", - сообщает издание.

