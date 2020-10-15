Как улучшить производительность компьютера: два шага

Современный компьютер — это сложная система с сотней взаимосвязанных деталей. Выбросить из цепочки один из элементов невозможно: тогда компьютер теряет одно из важных свойств. Но какие элементы в компьютере влияют больше всего на производительность? В современном ПК основой успешной работы становятся две отдельные системы. Разберемся с этим подробнее.

Первый шаг: вам нужен мощный процессор

Процессор становится мозгом компьютера. Он способен обрабатывать любой запрограммированный код, превращая его в уже привычную информацию для пользователя. Поэтому, выкинув из цепочки его, мы уже не сможем выполнять даже простые действия за компьютером.

В него встраивается даже примитивная графика, что иногда позволяет не использовать видеокарту. Но на практике это очень неудобно. Даже современные технологии в создании процессоров не позволяют на достойном уровне выводить графику на дисплей. Ее будет достаточно только в том случае, если пользователь не пойдет дальше «Блокнота» или типичной бухгалтерской программы.





Так что не стоит процессором заменять видеокарту. Лучше предоставить ему возможность быстро обрабатывать код и выполнять задания, не растрачивая мощность на дополнительные действия.

Второй шаг: видеокарта должна соответствовать процессору

Мы пришли к выводу, что видеокарта все-таки необходима компьютеру. Особенно важно это в тех случаях, если это игровой компьютер. Пользователи ПК, которые постоянно работают с графикой, тоже нуждаются в тщательном подборе этого устройства.



Существует несколько методик аппаратного ускорения с помощью GPU:

CUDA;

GPGPU;

OpenCL.