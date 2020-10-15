Россия вышла из консультационной группы по крушению MH17

Россия вышла из консультационной группы по расследованию крушения малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия. Причиной названо поведение Нидерландов в отношении россиян в этом деле. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.



В заявлении упоминается июльское решение Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17. В российском МИД это поведение назвали "недружественным".



"Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - сказано в заявлении.



Также российское правительство уверено, что власти Нидерландов в рамках расследования крушения MH17 защищают свои политические интересы.



"Полагаем, что игнорируя любые доводы и нашу готовность к диалогу, Нидерланды преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы", - подчеркнули в МИД России.

