Защита Януковича обжалует в Верховном суде заочный приговор к 13 годам тюрьмы
Защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд на решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе решение Оболонского районного суда Киева, который заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Януковича Александр Горошинский.
"Обязательно (будет подана кассационная жалоба)", - сказал он.
При этом, как сообщил адвокат, полного текста решения апелляционного суда пока еще нет.
Источник: Українські новини
15.10 18:39