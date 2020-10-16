Защита Януковича обжалует в Верховном суде заочный приговор к 13 годам тюрьмы

Защита намерена подать кассационную жалобу в Верховный суд на решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе решение Оболонского районного суда Киева, который заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.



Об этом Українським Новинам сообщил один из адвокатов Януковича Александр Горошинский.



"Обязательно (будет подана кассационная жалоба)", - сказал он.



При этом, как сообщил адвокат, полного текста решения апелляционного суда пока еще нет.

