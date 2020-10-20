Крис Хемсворт сыграет в приквеле «Безумного Макса»

Звезда киновселенной Marvel Крис Хемсворт сыграет одну из главных ролей в приквеле постапокалиптического боевика «Безумный Макс: Дорога ярости». Об актерском составе новой картины сообщает Deadline.



Роль молодой Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Новые мутанты»). В главной роли также снимется Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»).



Новый блокбастер будет называться «Фуриоса», сейчас Warner Bros. находится в стадии разработки проекта. Фильм будет посвящен юности Фуриосы, других подробностей о сюжете пока нет. Автор предыдущей картины Джордж Миллер займется сценарием и вновь выступит режиссером и продюсером.



«Безумный Макс: Дорога ярости» вышел в 2015 году. При бюджете $150 млн картина собрала в прокате $378,8 млн. Фильм получил десять номинаций на премию «Оскар», в шести из которых одержал победу.





