Уроки красоты: с какими задачами справляется боди-скраб

Скраб для тела – необходимая вещь для ухода за телом или разрекламированная маркетинговая уловка? Есть ли риск, что он снимет лишний слой кожи? С какими задачами справляется скраб, мы расскажем в этой статье.

Из чего состоит боди-скраб

Этот косметический продукт содержит частицы отшелушивающих веществ, способствующих тому, чтобы ороговевшие клетки кожи удалялись с тела. Процедуру скрабирования еще называют пилингом, что более привычно для читательниц. После пилинга кожа действительно становится гладкой и шелковистой.

Почему получается такой эффект

Уходовая косметика для тела, а именно скраб содержит мелкие кристаллы – дробленые абрикосовые косточки, частички пемзы, крупинки зерен кофе и другие натуральные твердые ингредиенты. А также масла, которые питают кожу после интенсивного отшелушивания ороговевшего слоя и загрязнений.

Какие масла входят в состав

В интернет-магазине косметики goddess.com.ua нам рассказали о 3 видах масел, которые входят в состав боди-скрабов:

ореха макадамия – “экстренная” помощь коже;

миндальное – мягкое молочко, с эффектом омоложения;

оливковое – для увлажнения и питания.

Лучше выбирать скрабы из органических компонентов, где, кроме масел, есть кокосовая стружка, витамин Е, гималайская соль и нет никакой химии.

После очистки скрабом кожа буквально благоухает, выглядит свежей и ухоженной.

Удаляет ли скраб сосудистую сетку на ногах

Сосудистой сеткой принято называть капилляры под кожей, которые просвечивают, образуя сеточку или паутинку. Некоторые ошибочно полагают, что это косметический дефект, который можно убрать с помощью скраба или крема.

Но флеболог в киеве Константин Барабой заявляет: “паутинки” на ногах – это ранний признак варикоза и первый звоночек, что пора обратиться к врачу.

Варикозные звездочки появляются на ногах у женщин после 25 лет и свидетельствуют о потере тонуса вен в нижних конечностях. Звездочки не одолеть скрабом, даже самым качественным, несмотря на то, что он улучшает микроциркуляцию крови. Это медицинская проблема, требующая терапии, которая прямо направлена на повышение тонуса сосудов.

Для чего нужен скраб

Основная задача этой косметики для тела – очистка кожи. Кроме этого, качественный скраб решает и другие проблемы:

выравнивает рельеф кожи;

улучшает ее структуру;

выводит токсины;

снижает риск возникновения целлюлита;

питает ткани.

Как часто можно пилинговать кожу

Это зависит от типа. Для сухой кожи нужны щадящие средства, которые мягко очищают. Используют их максимум 1 раз в неделю.

Для жирной кожи скраб – панацея, причем нужен состав с хорошим скрабирующим эффектом, который можно наносить на тело 2-3 раза в неделю.

Для чувствительной кожи скрабы можно использовать 2-3 раза в месяц, и то скорее для смягчения.

Скраб наносят, когда кожа распарена, а поры раскрыты. Так загрязнения и ороговевшие частички отстают лучше и без травм для кожного покрова.

После скраба, хоть в его составе и есть масла, все же рекомендуют использовать лосьон или крем для тела.