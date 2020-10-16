Зеленский начал официальный визит в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 16 октября.



Указано, что глава государства проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



"Стороны обсудят широкий спектр вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией. Также будет подписан ряд двусторонних документов", – говорится в сообщении.



В свою очередь Укринформ сообщает, что вскоре по прилету в Стамбул, кортеж Зеленского отправился в Вселенский патриархат. Там программой визита запланирована совместная молитва за Украину в церкви Святого Георгия и встреча со Вселенским патриархом Варфоломеем.



Встречи на высшем уровне начнутся с личного общения Зеленского и Эрдоганом. Позже состоится встреча делегаций в расширенном формате.



На 17:00 запланировано начало церемонии подписания ряда двусторонних соглашений, после чего состоится совместная пресс-конференция глав государств.



В составе украинской делегации министр обороны Андрей Таран, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, замминистра обороны Анатолий Петренко, командующий ВМС Алексей Неижпапа.



Также в Стамбул прилетели руководители ведущих предприятий военно-промышленного комплекса Украины: ОАО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев, ГП Ивченко-Прогресс Игорь Кравченко, ПАО ФЭД Виктор Попов.



Президента сопровождает супруга Елена Зеленская и руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

