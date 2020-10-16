Можем потерять Межигорье! - Виталий Денисенко. - Надо спасать нашу уникальную жемчужину!

Без негайного припинення хаотичного використання Межигір’я Вишгородщина може втратити унікальний туристичний об’єкт. Так вважає кандидат в депутати Київської обласної ради Віталій Денисенко.

«Національний природний заповідник «Межигір’я» є одним з топових місць для відвідин киян та гостей столиці, - заявив Віталій Денисенко в інтерв’ю «Українським новинам».



Проте нині спостерігаємо хаотичне використання цього визначного об’єкту, фактично природної пам’ятки. На сьогоднішній день маємо багато туристів на території вкупі з не завжди професійними та достатніми діями з захисту рослинного фонду, а також унікальних об’єктів заповідника. Скажімо, відчуваючи нестачу професіоналів, втрачаємо рідкісні рослини та природні перлини, яких там багато. Без наведення порядку можемо втратити унікальну природну перлину Вишгородщини».

На думку Віталія Денисенка, спочатку треба навести порядок навколо організації роботи та підтримання у належному стані «Межигір’я». « Щодо подальших кроків, то є багато ідей щодо розвитку на чудовій ландшафтній території велоспорту, кінних клубів, ботанічних гуртків для дітей тощо. Є й ідея побудови на території Межигір’я православного монастиря, що залучить сюди віруючих.

Нам треба не боятися красиво та правильно подавати наші пам’ятки. Ті ж знамениті дуби княгині Ольги. Тут потрібна комплексна цікава промо-програма, і створення цікавих маршрутів, квестів для молоді тощо », - зазначив він.