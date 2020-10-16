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- Можем потерять Межигорье! - Виталий Денисенко. - Надо спасать нашу уникальную жемчужину!
Можем потерять Межигорье! - Виталий Денисенко. - Надо спасать нашу уникальную жемчужину!
Без негайного припинення хаотичного використання Межигір’я Вишгородщина може втратити унікальний туристичний об’єкт. Так вважає кандидат в депутати Київської обласної ради Віталій Денисенко.
«Національний природний заповідник «Межигір’я» є одним з топових місць для відвідин киян та гостей столиці, - заявив Віталій Денисенко в інтерв’ю «Українським новинам».
Проте нині спостерігаємо хаотичне використання цього визначного об’єкту, фактично природної пам’ятки. На сьогоднішній день маємо багато туристів на території вкупі з не завжди професійними та достатніми діями з захисту рослинного фонду, а також унікальних об’єктів заповідника. Скажімо, відчуваючи нестачу професіоналів, втрачаємо рідкісні рослини та природні перлини, яких там багато. Без наведення порядку можемо втратити унікальну природну перлину Вишгородщини».
На думку Віталія Денисенка, спочатку треба навести порядок навколо організації роботи та підтримання у належному стані «Межигір’я». «Щодо подальших кроків, то є багато ідей щодо розвитку на чудовій ландшафтній території велоспорту, кінних клубів, ботанічних гуртків для дітей тощо. Є й ідея побудови на території Межигір’я православного монастиря, що залучить сюди віруючих.
Нам треба не боятися красиво та правильно подавати наші пам’ятки. Ті ж знамениті дуби княгині Ольги. Тут потрібна комплексна цікава промо-програма, і створення цікавих маршрутів, квестів для молоді тощо», - зазначив він.
Кандидат у депутати Київської облради також вважає, що для залучення туристів на Вишгородщину і, зокрема, у «Межигір’я», необхідно розробляти та реалізовувати креативні інформаційні кампанії – як в складі обласних програм, так і за ініціативою місцевих ОТГ. «Прочитала людина з Києва та області цікавинки в Інтернеті – й попрямувала до нас. А це - доходи кав’ярень, готелів, крамниць….Є ідея започаткувати «зелений туризм», щоб на цьому заробляли і мешканці району. Не треба забувати, що одне місце в туристичній галузі створює чотири у суміжних сферах, а один долар, вкладений в цей напрямок може принести сім доларів пов’язаним з туризмом галузям. Тож влада має створити умови для ефективного соціального партнерства в туризмі. Для цього маємо організувати діалог з спеціалістами з провідних туристичних агенцій та представниками малого бізнесу Вишгородщини», - вважає пан Денисенко.