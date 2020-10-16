Всеобщая самоизоляция может обойтись Франции до 20 млрд евро в месяц

Введение режима всеобщей самоизоляции для борьбы против COVID-19 может стоить Франции от 15 до 20 млрд евро в месяц, и поэтому следует по возможности избегать подобных жестких мер, заявил в пятницу министр экономики Франции Бруно Ле Мэр телеканалу BFMTV.



"Мы должны непременно обойтись без всеобщей изоляции (...) Если мы установим режим изоляции только в зонах, где вирус активно распространяется, издержки составят около 5 млрд евро. Если же мы введем полную изоляцию, это будет стоить, с учетом последствий для экономического сектора, от 15 до 20 млрд евро в месяц", - сказал Ле Мэр.



Он добавил, что один только комендантский час, вводимый на этой неделе во Франции, обойдется французской экономике в миллиард евро.



Во Франции в пятницу впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев коронавируса COVID-19 превысило 30 тыс. За последние семь дней в стране госпитализировали более 6,5 тыс. инфицированных, из них 1750 помещены в отделения интенсивной терапии. Всего во Франции с начала пандемии заразились коронавирусом 810 тыс. человек, скончались свыше 33,1 тыс. человек.



В субботу в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны начнет действовать комендантский час. Он продлится как минимум четыре недели.

