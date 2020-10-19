«Полезная программа»: как правильно выбирать и готовить речную рыбу?

Во вторник, 20 октября, в 10:00 на «Интере» выйдет новый выпуск ток-шоу, посвященный речной рыбе – от карпа до осетра. Как выбрать и приготовить рыбу, чтобы получить максимальную пользу? Какую лучше жарить, какую – только запекать, а из какой - делать домашние консервы? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как проверить качество рыбы, а также поделятся старинными рецептами вкусных блюд.

Карп, щука, судак, форель и осетр – речная рыба, вкусная и полезная. Основное ее достоинство в том, что она содержит множество витаминов и минералов, низкокалорийна и легко усваивается. Если ее правильно приготовить, то она станет настоящим деликатесом, который можно подать и на праздничный стол. В чем плюсы и минусы речной рыбы?

« В мире существует около 8 тысяч видов речной рыбы, из которых более 250 встречается в Украине, – рассказывает Александр Лукьяненко . – Большинство речной рыбы может жить также в морях , и по своему составу практически не отличается от морских видов. Но речная более насыщена витамином В и магнием, что полезно для работы сердца и почек. Железо, которое содержится в речной рыбе, лучше усваивается, чем то, что есть в составе морской. Однако у речной рыбы чаще встречаются паразиты, обитающие в пресных водоемах. Попадая в организм человека, они могут вызвать тяжелые заболевания ».

Чем полезна речная рыба? Как сделать ее безопасной? Что приготовить из речной рыбы, чтобы было минимум отходов? Как правильно разобрать осетра и извлечь из него визигу? И как приготовить заливное по рецепту шеф-повара? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: председатель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный, диетолог Ольга Безуглая, шеф-повар Дарья Барабанщикова. Звездный гость «Полезной программы» – телеведущий Андрей Джеджула.

«Из всех рыбных блюд больше всего мне нравится карп : быстро обжарил с двух сторон кусок рыбы - и готово, – рассказывает Андрей Джеджула . – Даже не подозревал, как это опасно. Оказывается, речную рыбу надо есть с осторожностью : варить уху или жарить рыбу необходимо в течение не менее 15 минут. А чтобы избавиться от природных токсинов, достаточно окунуть свежую рыбу 2-3 раза в слабый уксусный раствор или замочить на 30-60 минут в молоке. Это нейтрализует токсичные составляющие и сохранит вам здоровье».

Выпуск ток-шоу, посвященный блюдам из речной рыбы, смотрите завтра, 20 октября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 21 октября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о фрикадельках и тефтелях.

Аппетитные небольшие шарики из мясного фарша любят во всем мире и взрослые, и дети. Чем тефтели отличаются от фрикаделек? Из какого мяса их лучше готовить? Как правильно выбрать полуфабрикаты? Сколько продукта можно съесть за один день? Что требуется для приготовления идеальных тефтелей и фрикаделек? И как сделать оригинальные и вкусные мясные шарики по рецептам разных стран мира? Звездный эксперт ток-шоу – народная актриса Украины Светлана Белоножко.

В четверг, 22 октября, в 10:00 на «Интере» – программа о том, на что обращать внимание при выборе и приготовлении пасты.

Простота и вкус, плюс широкая гастрономическая сочетаемость завоевали для пасты весь мир. Как и где найти идеальную пасту – любимое блюдо миллионов? От чего зависит ее вкус? Как сделать ее не только вкусной, но и полезной пищей? На что обращать внимание при покупке пасты в магазине? И как дома приготовить идеальное тесто для пасты, а также разнообразные соусы к ней? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – телеведущая Жанна Тихонова.

В пятницу, 23 октября , в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о дерунах.

Их любят все. В разных странах мира это произведение картофельного искусства окрестили «хашбрауном», «драниками», «картофельными пляцками», «решти», «пуффером» и множеством других названий в зависимости от вдохновения и локации кулинара. Какой картофель лучше всего подходит для этого блюда? От чего зависит хрустящая корочка драников? Как сделать их менее жирными? В чем секрет дерунов с начинкой? И как выглядят драники в разных странах? Звездный эксперт ток-шоу – народная артистка Украины Оксана Пекун.

А в субботу, 24 октября , в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную супу харчо.