У Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание

Американский актер Джефф Бриджес сообщил, что у него диагностирована лимфома. Он написал в твиттере, что уже начал курс лечения и прогноз по выздоровлению положительный.



Джефф Бриджес: «Как сказал бы Чувак, обнаружилось новое дерьмо. Мне диагностировали лимфому. И хотя это серьезное заболевание, мне повезло, у меня отличная команда врачей и их прогноз положительный. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе своего выздоровления».



Джефф Бриджес наиболее известен по роли Чувака в комедии братьев Коэнов «Большой Лебовски». Также он снимался в фильмах «Последний киносеанс», «Громобой и Быстроножка», «Знаменитые братья Бейкеры», «Король-рыбак», «Претендент», «Железная хватка», «Дорога на Арлингтон», «Планета Ка-Пэкс» и многих других. За роль в картине «Сумасшедшее сердце» Бриджес был удостоен «Оскара» и «Золотого глобуса».

