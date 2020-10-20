Зеленский анонсировал изменение формата послания к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменение формата послания к Верховной раде. Послание изменится в следующем году.



Об этом он сказал в ходе своего выступления в парламенте.



"Время менять традиции. Депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять. По QR-коду, который лежит перед вами, можете скачать все послание", - заявил глава государства.



Он рассказал, как планируют изменить формат послания.



"Уважаемые, я предлагаю со следующего года приглашать из каждой области Украины военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов и отчитываться о том, что сделано, и презентовать планы на будущее людям, которые наняли меня на работу на 5 лет", - добавил президент.

