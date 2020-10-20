Украина продолжит сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР - Зеленский

Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщил президент Украины Владиимр Зеленский.



"…А еще - четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает… Это же касается и сотрудничества с МВФ, которое мы продолжаем. Так же, как и со Всемирным банком и ЕБРР", - сказал он с трибуны парламента во вторник.

