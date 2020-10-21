Названы лучшие пенсионные системы мира

Нидерланды и Дания имеют лучшие пенсионные системы в мире. Эти страны заняли две верхние строчки в Глобальном пенсионном индексе, пишет Bloomberg.



В рейтинг попали 39 стран. В половине из них ситуация ухудшилась из-за пандемии коронавируса — произошло сокращение пенсионных взносов, снизились доходы, а государственный долг вырос. «Это неизбежно отразится на будущих пенсиях, некоторым людям придется работать дольше, а другие должны будут довольствоваться более низким уровнем жизни при выходе на пенсию», — сказал автор доклада Дэвид Нокс.



США заняли 18-е место в рейтинге. Аутсайдерами эксперты назвали Аргентину и Таиланд. Из стран с развитой экономикой худшей оказалась пенсионная система Японии, которая заняла 32-е место.

