Резников: не стоит ждать чуда от «Минска»

«Минск» не является площадкой, на которой может быть достигнут мир, и не нужно ждать от него чуда.



Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил в интервью zn.ua, передаёт Укринформ.



«Все ждут чуда. Но хочу повторить: не нужно ждать чуда от «Минска». Он не является площадкой, на которой может быть достигнут мир. У нас почему-то завышают ожидания от этих консультаций. Но это банальная логистическая площадка, место, где происходят консультации, направленные на достижение определенных задач, очерченных лидерами и политсоветниками стран «нормандской четверки» — гуманитарного, экономического характера, прекращения огня и связанных с этим вопросов», - сказал Резников.



Он напомнил, что эта площадка была создана по инициативе лидеров «нормандской четверки» для решения подобных задач.



«Но у нас, благодаря, в том числе активности представителей украинской делегации, эти ожидания были завышены с 2014 года. Сначала от того, что особо деятельность ТКГ не предавалась гласности, и каждое сообщение по теме консультаций было сенсацией. Потом, когда начали менять формат, стали более открытыми, самое смешное, что это пошло во вред самим членам делегации, теперь их критикуют больше и ожидания еще выше», - сообщил вице-премьер.



По его словам, «мы сегодня находимся в истекшем по сроку минском соглашении — оно закончилось 31 декабря 2015 года; но другой площадки сегодня не существует».



«Об этом не мы себе говорим, и не русские нам об этом говорят, нам об этом говорят наши стратегические партнеры: мы вам пока помогаем на этой площадке, но, если родится что-то новое, давайте это обсуждать. Это все вопрос консультаций и общения. И мы это обсуждаем… Но если минские соглашения больше не работают, то давайте подпишем другие, например, Стокгольмские. Почему нет? Швеция будет председательствовать с 1 января в ОБСЕ. Это вопрос политической воли лидеров европейских стран, и не только европейских», - проинформировал Резников.



Он также напомнил, что ранее Украина ввела в состав делегации представителей Донецкой и Луганской областей, демонополизировав тем самым присутствие там представителей оккупационных режимов, которые с 2014 года туда были интегрированы.



«Весь цивилизованный мир прекрасно понимает, кто является агрессором, и какую роль выполняют граждане РФ, которые называют себя представителями оккупированных Донецка и Луганска. И не надо рассказывать ни президенту Макрону, ни канцлеру Меркель, ни премьеру Великобритании и президенту Польши, кто там на самом деле кукловод», - уточнил он.



По словам Резникова, единственные, кто продолжает играть в игру «а мы тут вообще-то посредники», — представители РФ.



«На что им всегда вежливо и корректно говорится: на посредничество нужно согласие обеих конфликтующих сторон, и поскольку мы с вами же и конфликтуем, то мы согласия на ваше посредничество в нашем с вами же конфликте не давали. Мы дали согласие на посредничество ОБСЕ. И потому данная площадка носит название Трехсторонняя контактная группа. Но у них свой нарратив, они борются за снятие санкций. И наша с вами задача максимально доносить до мирового сообщества правдивую информацию», - уточнил Резников.



Как сообщалось, журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш вошли в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

