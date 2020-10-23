Онкологи узнали об исключительной пользе утренних тренировок

Новое исследование показало, что тренировки по утрам, такие как быстрая ходьба или езда на велосипеде, могут предотвратить рак. Как передает Menafn, данное открытие сделали сотрудники Барселонского института глобального здоровья. По их словам, время физической активности влияет на показатели гормонов и метаболизм пищи.



К исследованию привлекли 2800 человек. Оказалось, у тех, кто был физически активен с 8 до 10 часов утра, реже развивались опухоли простаты или груди. В отчете ученых говорится: "Одной из возможных причин развития рака является нарушение режима дня и нарушение со стороны внешних факторов вроде потребления пищи и уровня освещенности. Было доказано, что регулярная физическая активность на протяжении всей жизни может снизить риск рака. И этот защитный эффект будет приносить больше пользы, когда вы занимаетесь физическими упражнениями по утрам".



Известно: тело человека производит мелатонин в темноте. Это химическое вещество помогает регулировать сон и влияет на многие функции, связанные с циркадным ритмом. Мелатонин также останавливает распространение рака. Считается, воздействие искусственного света и ночной прием пищи играют роль в развитии рака. Теперь же ученые говорят о том, что физическая активность днем и вечером может тормозить выработку мелатонина, тем самым, провоцируя рак.

