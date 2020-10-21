Билл Гейтс сказал, когда появится лекарство от коронавируса

Эпидемия коронавируса в мире усилится к концу текущего года из-за сезонности инфекции, но уже в начале 2021 года ситуация улучшится. Такое мнение выразил глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на виртуальной конференции GeekWire Summit, сообщило в среду, 21 октября, издание Inc.



"Хорошая новость заключается в том, что к концу года или в начале следующего начнут появляться более эффективные терапевтические препараты, в первую очередь моноклональные антитела", – сказал он.



Гейтс пояснил, что моноклональные антитела образуются клонированием клеток иммунитета – лейкоцитов. Эти антитела специфично нацелены на определенные участки на частичках патогена.



Экспериментальное лечение моноклональными антителами получил недавно заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп, напомнил глава Microsoft. Он предположил, что к началу 2021 года два-три из первых шести препаратов на основе моноклональных тел, которые сейчас находятся на завершающей фазе испытаний, "скорее всего, будут одобрены".

