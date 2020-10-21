Лопес поиздевался над заявлением Ломаченко о травме

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению



Об этом сообщает ESPN.



По словам Лопеса на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против Ломаченко он также выходил с травмой.



"Люди должны понимать, что я тоже выходил на бой с Ломаченко с травмой, если вы хотите поговорить о повреждениях. Но я никак не оправдываюсь по этому поводу. Это часть бокса. В боксе или любом другом боевом виде спорта ты не выходишь готовым на 100%. Я думаю, что это понимают, например, все бойцы ММА", - сказал Лопес.



Он добавил, что такое оправдание не делает чести Ломаченко, которого называли лучшим боксером мира независимо от весовой категории.



"Если Ломаченко, которого некоторые называли первым номером pound-for-pound в мире, использует такое оправдание, то это выглядит еще хуже, чем все остальное", - заявил Лопес.

