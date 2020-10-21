В Чехии вернули масочный режим на улице из-за COVID-19

В Чехии вернули обязательства носить маски в общественных местах на улице. Такое решение чешское правительство одобрило накануне из-за стремительного роста числа новых случаев коронавируса в стране.



Об этом сообщает, Однако.



Как сообщается, 20 октября в Чехии зафиксировали 11 984 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом в стране. Из них более 1500 зарегистрировали в Праге.



Таким образом, сегодня маски станут обязательными в общественных местах на улице и везде, где нельзя соблюдать двухметровой дистанции с другими людьми. Кроме того, маски нужно одевать и в автомобилях, если в нем находятся люди из разных домохозяйств.



Министр здравоохранения Роман Примула заявил, что сегодня могут ввести новые ограничительные меры - закрытие магазинов, которые не продают товары первой необходимости, и парикмахерских. Также рассматривают введение ограничений на передвижение граждан.

