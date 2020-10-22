Перенос второго тура на выборах противоречит Конституции - КИУ

Перенос второго тура местных выборов является противозаконным и фактически оставит города без легитимной власти. Об этом говорится в комментарии Комитета избирателей Украины по поводу инициативы "слуги народа" об отсрочке повторного голосования.



"Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможно только в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - сказано в заявлении.



Отмечается, что отмена второго тура выборов приведет к тому, что местная власть окажется в подвешенном состоянии.

