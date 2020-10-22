В Одессе двое рабочих погибли на стройке - ГСЧС

Двое рабочих погибли в Одессе на строительной площадке в среду вследствие обвала котлована и строительных конструкций, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"В г.Одесса по ул.Ак.Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций, под обломками оказались 2 рабочих… По состоянию на 16:30 подразделения ГСЧС тела 2 рабочих изъяли из-под завала в котловане. Медработники констатировали смерть", - говорится в сообщении.



К проведению спасательных работ был задействован экскаватор строительной компании, от ГСЧС привлечено 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

