Хлоргенераторы для бассейнов

Для безопасной и комфортной эксплуатации бассейна необходимо регулярно и качественно выполнять обработку и стерилизацию воды. Можно это делать вручную, но гораздо эффективнее применять различные современные обеззараживающие системы, например: дозирующие станции, генераторы хлора, ультрафиолетовые установки и другие. Выбор оборудования зависит от габаритов обслуживаемого бассейна, необходимого функционала и располагаемого бюджета.

Хлоргенераторы для бассейнов – это эффективный способ для дезинфекции и обеззараживания воды. Они различаются размерами, дополнительным функционалом, производительностью и дизайном, но основная задача у них одна - качественная обработка воды. Широкий ассортимент оборудования позволяет подобрать модель для бассейнов любого объема и назначения.

Основные преимущества применения хлоргенератора:

- высокая эффективность стерилизации воды

- экологичность, безопасность для пользователей бассейна и оборудования

- высокая точность дозирования

- отсутствие запаха и привкуса хлора

- сведение к минимуму использование химии для бассейна

- подходит для обслуживания любых видов бассейнов

Принцип работы и особенности конструкции

Генераторы хлора могут применяться для обслуживания всех типов бассейнов, главное правильно подобрать необходимую мощность оборудования.

Принцип работы хлоргенератора основан на расщеплении и преобразовании в специальной камере обычной поваренной соли в чистый хлор. В результате реакции полученная хлорноватистая кислота убивает все известные бактерии, уничтожает грибки, водоросли и микроорганизмы. Вода становится безопасной для купания и при этом не имеет характерного хлорного запаха или вкуса, как это бывает при дезинфекции воды средствами на основе хлора.

В зависимости от конструкции и типа управления генераторы хлора бывают:

автоматические, например Aquaviva Crystal, Hayward AquaRite LTO и Emaux SSC

полуавтоматические, например Hayward CL0200 и Hayward CL0100

Также генератор хлора может быть одной из дополнительных функций в станциях контроля качества воды, например: Hayward Aquarite Plus, Hayward Aquarite серия Flo Advanced, Sugar Valley Oxilife Comercial и Sugar Valley Aquascenic HD.

Советы по выбору

Чтобы правильно подобрать хлоргенератор для бассейна, необходимо учитывать следующее:

Выбирайте модель с учетом объема бассейна и эксплуатационной нагрузки.

Обратите внимание на мощность генератора и объем производительности хлора, чтобы прибор не работал на износ и мог обеспечить качественную обработку всего водного объема бассейна.

Для небольших бассейнов с низкой нагрузкой можно выбирать как полуавтоматические, так и автоматические модели генераторов.

Для бассейнов больших объемов с высокой загруженностью рекомендуем выбирать системы обеззараживания или станции контроля с хлоргенераторами, чтобы сделать обслуживание максимально эффективным и автоматизированным.

Выбирайте оборудование исключительно проверенных брендов, таких как: Hayward, Sugar Valley, Aquaviva и Emaux.

Правильно подобранный хлоргенератор для бассейна позволит обеспечить качественный уход за водой с минимальными затратами времени и сил. Вы будете на 100% уверены в безопасности купания и навсегда забудете, что такое грибки, водоросли или бактерии.