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Хлоргенераторы для бассейнов
Для безопасной и комфортной эксплуатации бассейна необходимо регулярно и качественно выполнять обработку и стерилизацию воды. Можно это делать вручную, но гораздо эффективнее применять различные современные обеззараживающие системы, например: дозирующие станции, генераторы хлора, ультрафиолетовые установки и другие. Выбор оборудования зависит от габаритов обслуживаемого бассейна, необходимого функционала и располагаемого бюджета.
Хлоргенераторы для бассейнов – это эффективный способ для дезинфекции и обеззараживания воды. Они различаются размерами, дополнительным функционалом, производительностью и дизайном, но основная задача у них одна - качественная обработка воды. Широкий ассортимент оборудования позволяет подобрать модель для бассейнов любого объема и назначения.
Основные преимущества применения хлоргенератора:
- высокая эффективность стерилизации воды
- экологичность, безопасность для пользователей бассейна и оборудования
- высокая точность дозирования
- отсутствие запаха и привкуса хлора
- сведение к минимуму использование химии для бассейна
- подходит для обслуживания любых видов бассейнов
Принцип работы и особенности конструкции
Генераторы хлора могут применяться для обслуживания всех типов бассейнов, главное правильно подобрать необходимую мощность оборудования.
Принцип работы хлоргенератора основан на расщеплении и преобразовании в специальной камере обычной поваренной соли в чистый хлор. В результате реакции полученная хлорноватистая кислота убивает все известные бактерии, уничтожает грибки, водоросли и микроорганизмы. Вода становится безопасной для купания и при этом не имеет характерного хлорного запаха или вкуса, как это бывает при дезинфекции воды средствами на основе хлора.
В зависимости от конструкции и типа управления генераторы хлора бывают:
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автоматические, например Aquaviva Crystal, Hayward AquaRite LTO и Emaux SSC
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полуавтоматические, например Hayward CL0200 и Hayward CL0100
Также генератор хлора может быть одной из дополнительных функций в станциях контроля качества воды, например: Hayward Aquarite Plus, Hayward Aquarite серия Flo Advanced, Sugar Valley Oxilife Comercial и Sugar Valley Aquascenic HD.
Советы по выбору
Чтобы правильно подобрать хлоргенератор для бассейна, необходимо учитывать следующее:
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Выбирайте модель с учетом объема бассейна и эксплуатационной нагрузки.
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Обратите внимание на мощность генератора и объем производительности хлора, чтобы прибор не работал на износ и мог обеспечить качественную обработку всего водного объема бассейна.
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Для небольших бассейнов с низкой нагрузкой можно выбирать как полуавтоматические, так и автоматические модели генераторов.
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Для бассейнов больших объемов с высокой загруженностью рекомендуем выбирать системы обеззараживания или станции контроля с хлоргенераторами, чтобы сделать обслуживание максимально эффективным и автоматизированным.
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Выбирайте оборудование исключительно проверенных брендов, таких как: Hayward, Sugar Valley, Aquaviva и Emaux.
Правильно подобранный хлоргенератор для бассейна позволит обеспечить качественный уход за водой с минимальными затратами времени и сил. Вы будете на 100% уверены в безопасности купания и навсегда забудете, что такое грибки, водоросли или бактерии.