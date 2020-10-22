МВФ назвал годовой доход украинцев

На Украине годовой доход на душу населения составил $3 424. Об этом сказано в отчете МВФ о состоянии мировой экономики за октябрь 2020 года, опубликованном в среду, 21 октября. По данным МВФ, подушевой доход на Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Беларуси - 6133 доллара, в Узбекистане - 1762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9972 доллара.

При этом доходы украинцев ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.



Напомним, что ранее в МВФ оценили перспективу сотрудничества с Киевом. Залогом выделения транша до конца года и дальнейшего сотрудничества является выполнение Украиной обязательств, в частности - реализация реформ.

