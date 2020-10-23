Квест для нации
Бинго! По данным последних соцопросов, 80% респондентов понятия не имеют, как нужно голосовать по новой системе на местных выборах, которая применяется впервые. А сотрудники избирательных комиссий слабо понимают сложный алгоритм подсчета голосов. По мнению специалистов, в это воскресенье мы можем получить до трети бюллетеней с ошибками. Если уж хотели угодить европейским спонсорам и устроить населению квест из разряда “черт ногу сломит”, то хотя бы могли провести разъяснительную работу. Но это не о нас...
Итак, по данным октябрьского опроса КМИС и фонда "Демократические инициативы", только 20% населения в общих чертах представляют, как будет проходить голосование и как заполнить новый бюллетень. Остальные вообще не понимают, что их ждет возле урн с голосованием. Поэтому сначала порция ликбеза.
В выборах мэров и сельских голов в населенных пунктах с населением до 90 тысяч человек правила выборов не изменились. Там победителем станет тот, за кого в воскресенье проголосует больше избирателей, чем за его конкурентов.
Кроме того, возможно голосование за депутатов в городские и районные советы, за депутатов в объединенные территориальные громады (ОТГ) и за главу ОТГ. Главное, на первом этапе не перепутать, кого, собственно, избираем.
Проще всего киевлянам: у них будет два бюллетеня – за мэра и депутатов горсовета. В Днепре – четыре вида выборов: в областной совет, районный совет, за мэра и в городской совет. В Житомире, Кропивницком, Полтаве, Херсоне и некоторых других областях выдадут на руки по пять бюллетеней: за районный и областной советы, мэра населенного пункта, главу ОТГ и депутатов в ОТГ.
В 35 крупных городах (во всех областных центрах, а также в Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе, Павлограде, Краматорске, Мариуполе, Славянске, Бердянске, Мелитополе, Белой Церкви, Лисичанске, Северодонецке и Кременчуге) праздновать победу смогут только те кандидаты в мэры, за которых в воскресенье проголосует более половины избирателей. Если по итогам выборов победитель наберет менее 50% голосов, 15 ноября проведут второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие первые два места.
В населенных пунктах, где живут более 10 тысяч человек, выборы пройдут по пропорциональной системе (раньше это касалось городов от 90 тыс. жителей). Избиратели должны голосовать за политические партии и за кандидата от выбранной ими партии. Самовыдвиженцам вход запрещен.
Напротив политической партии можно поставить и галочку, и крестик. А вот среди кандидатов нужно выбрать одну фамилию и внести цифру, которая стоит возле этой фамилии, во второй квадратик. И не просто абы как вписать, а только специальным индексным способом по точкам в квадратике. Когда-то так писали индекс на конвертах наши родители
Сказать, что это дуристика, будет слишком мягко. Скажем, в пгт с населением 10,5 тыс. человек, где половина на заработках и почти все друг друга знают, а на выборы, в лучшем случае, придет 1,5 тыс. избирателей, придется выбирать из десятка партий, общенациональных и местных и у каждой партии – по несколько кандидатов в списке под номерами. Для того чтобы быть избранными, им в среднем необходимо набрать всего несколько десятков голосов. Стоило ли огород городить из-за таких цифр? На свадьбу больше гостей приходит!
Вообще, обновленная система выборов по так называем открытым или полуоткрытым спискам – это, как сказала в интервью «РБК-Украина» видная представительница грантовой структуры “Опора” Ольга Айвазовская, “тест на быструю реакцию штабов партий, членов комиссий и избирателей”. Меня умиляют ее слова: “Мы сможем измерить даже наше общественное IQ, потому что это действительно сложная задача – провести выборы, организовать голосование и подсчет голосов”.
Короче говоря, те, кого называют “грантоедами”, решили провести эксперимент над населением Украины, проверить его IQ и продемонстрировать миру скорее всего неутешительные результаты. А заодно и наказать несообразительных за нарушение правил.
Кстати, о правилах. Самая сложная задача – это заполнить бюллетень так, чтобы его не забраковали. Устроен он, на первый взгляд, просто. Слева – название партии. Справа – список кандидатов от нее под номерами, которые идут по вашему округу. Нужно проголосовать и за партию, и за кандидата от нее.
Но опросы показывают, что большинство избирателей не понимают, что выбирать кандидата нужно только в уже выбранной партии. Нельзя голосовать за кандидата от партии А, если вы отметили партию В.
При этом напротив политической партии можно поставить и галочку, и крестик. А вот среди кандидатов нужно выбрать одну фамилию и внести цифру, которая стоит возле этой фамилии, во второй квадратик. И не просто абы как вписать, а только специальным индексным способом по точкам в квадратике. Когда-то так писали индекс на конвертах наши родители. Населению моложе 35 лет эта опция мало знакома.
Вот тут многие и спалятся. Судя по опросам, большинство избирателей думают, что достаточно подчеркнуть фамилию их кандидата или обвести его номер кружочком. А лучше вписать фамилию в клеточки. Но это не так. Любое несанкционированное творчество – ваш голос уходит в мусорную корзину.
На этом квест не заканчивается. Мы просто переходим на левел выше. После голосования вступает в силу еще одно правило, придуманное затейниками-законодателями: 25% голосов от размера избирательной квоты.
Чтобы пройти в совет, партия должна получить от 5% поддержки избирателей. Тут надо также учесть, что один и тот же кандидат входит, по сути, в два списка своей партии: единый избирательный список, который не должен превышать количественный состав депутатов соответствующего совета (в Киеве их 120, в Кременчуге – 42 места и т.д.), и избирательные списки для каждого территориального округа. Причем этот последний список должен включать не менее пяти и не более двенадцати кандидатов в депутаты.
Если никто из кандидатов на округах не набрал 25%, но при этом партия в целом по городу преодолела 5%-й барьер, мандаты получат кандидаты №1 и №2 из центрального списка, даже если они собрали меньше голосов, чем их коллеги. Не поняли смысла конфигурации? И не надо! Никто пока до конца это уравнение не решил.
Возникает коллизия с гендерной квотой. Мы уже писали, что при формировании единого и территориальных списков в каждой пятерке кандидатов должно быть по две женщины и двое мужчин. Если список не кратен пяти, тогда кандидаты каждого пола должны быть включены поочередно. И тут оказывается, что избиратели поддержали всех мужиков, а баб “забанили”. Или наоборот. Что же делать?
Эксперты говорят, что большое количество голосов на конкретных округах позволит отдельным кандидатам, которые стоят ниже в списке, продвинуться выше и увеличить их шансы попасть в местный совет. Именно для этого, как утверждают ее апологеты, и была введена система открытых списков. Ну, не знаю...
Еще одно нововведение местных выборов-2020 – гендерные квоты. Теперь в списке партии должно быть не менее 40% лиц одного пола. То есть среди пять кандидатов должно быть не менее двух человек одного пола. В противном случае Центральная избирательная комиссия такую партию не допустит к участию в голосовании.
Меня умиляет толерантность формулировки. Нет чтобы просто написать: мужчин или женщин. Лиц одного пола! То есть видно, что закон сочиняли с прицелом на будущее, когда в Украине появятся лица еще какого-то пола, кроме двух известных. Как сейчас модно говорить, третьего пола. Все возможно – мы же в Европу идем! К свободе!
Смысл так называемого открытого партийного списка также не всем ясен. Отдельные эксперты говорят, что это стимулирует кандидатов ниже второго места агитировать за себя и за партию, чтобы пройти выше. Но как по, мне это “двойная продажа”. Сначала претенденту надо “задобрить” партию, потом еще и потратиться на свою рекламу среди избирателей. При этом те, что “сверху”, могут не париться и не продвигать ни себя, ни партию. Но это дело такое...
Поговорим теперь о процедуре подсчета голосов и распределения мандатов с избирательными квотами. Начнем с того, что в законодательстве нет четкого ответа, какие бюллетени действительны, а какие недействительны. Это признают почти все эксперты. К тому же мы не знаем, какие удивительные “находки” ждут нас в уже заполненных бюллетенях. Ведь новая система выборов применяется первый раз. Поэтому вокруг одного бюллетеня может быть спор на час. Понятно, что подсчет голосов это затянет.
А может так случиться, что кандидат, включенный в единый список партии, скажем, на 10-м месте, получил по округу очень много голосов. Тогда он автоматически поднимается по лестнице единого списка. Как это быстро и достоверно вычислить в масштабах крупного населенного пункта, где миллион избирателей, и не ошибиться? Ответ один – задачка по математике не для первоклашек.
Также возникает коллизия с гендерной квотой. Мы уже писали, что при формировании единого и территориальных списков в каждой пятерке кандидатов должно быть по две женщины и двое мужчин. Если список не кратен пяти, тогда кандидаты каждого пола должны быть включены поочередно. И тут оказывается, что избиратели поддержали всех мужиков, а баб “забанили”. Или наоборот. Что же делать?
Что забавно – я читала, будто в Украине для повышения демократизации избирательного процесса на местных выборах внедрили немецкую модель избирательной системы. Ничего подобного! Мои немецкие друзья говорят, что там все намного проще, почти так же, как в парламент. На уровне земель – половина мандатов распределяется между конкретными депутатами, вторая половина – между политическими партиями. Городские, коммунальные и сельские органы местного самоуправления избираются в соответствии с пропорциональной избирательной системой. А мы хотели сделать как лучше, но вышло как всегда...