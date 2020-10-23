Квест для нации

Бинго! По данным последних соцопросов, 80% респондентов понятия не имеют, как нужно голосовать по новой системе на местных выборах, которая применяется впервые. А сотрудники избирательных комиссий слабо понимают сложный алгоритм подсчета голосов. По мнению специалистов, в это воскресенье мы можем получить до трети бюллетеней с ошибками. Если уж хотели угодить европейским спонсорам и устроить населению квест из разряда “черт ногу сломит”, то хотя бы могли провести разъяснительную работу. Но это не о нас...



Итак, по данным октябрьского опроса КМИС и фонда "Демократические инициативы", только 20% населения в общих чертах представляют, как будет проходить голосование и как заполнить новый бюллетень. Остальные вообще не понимают, что их ждет возле урн с голосованием. Поэтому сначала порция ликбеза.



В выборах мэров и сельских голов в населенных пунктах с населением до 90 тысяч человек правила выборов не изменились. Там победителем станет тот, за кого в воскресенье проголосует больше избирателей, чем за его конкурентов.



Кроме того, возможно голосование за депутатов в городские и районные советы, за депутатов в объединенные территориальные громады (ОТГ) и за главу ОТГ. Главное, на первом этапе не перепутать, кого, собственно, избираем.



Проще всего киевлянам: у них будет два бюллетеня – за мэра и депутатов горсовета. В Днепре – четыре вида выборов: в областной совет, районный совет, за мэра и в городской совет. В Житомире, Кропивницком, Полтаве, Херсоне и некоторых других областях выдадут на руки по пять бюллетеней: за районный и областной советы, мэра населенного пункта, главу ОТГ и депутатов в ОТГ.



В 35 крупных городах (во всех областных центрах, а также в Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе, Павлограде, Краматорске, Мариуполе, Славянске, Бердянске, Мелитополе, Белой Церкви, Лисичанске, Северодонецке и Кременчуге) праздновать победу смогут только те кандидаты в мэры, за которых в воскресенье проголосует более половины избирателей. Если по итогам выборов победитель наберет менее 50% голосов, 15 ноября проведут второй тур, в котором примут участие кандидаты, занявшие первые два места.



В населенных пунктах, где живут более 10 тысяч человек, выборы пройдут по пропорциональной системе (раньше это касалось городов от 90 тыс. жителей). Избиратели должны голосовать за политические партии и за кандидата от выбранной ими партии. Самовыдвиженцам вход запрещен.



Напротив политической партии можно поставить и галочку, и крестик. А вот среди кандидатов нужно выбрать одну фамилию и внести цифру, которая стоит возле этой фамилии, во второй квадратик. И не просто абы как вписать, а только специальным индексным способом по точкам в квадратике. Когда-то так писали индекс на конвертах наши родители

Возникает коллизия с гендерной квотой. Мы уже писали, что при формировании единого и территориальных списков в каждой пятерке кандидатов должно быть по две женщины и двое мужчин. Если список не кратен пяти, тогда кандидаты каждого пола должны быть включены поочередно. И тут оказывается, что избиратели поддержали всех мужиков, а баб “забанили”. Или наоборот. Что же делать?

Сказать, что это дуристика, будет слишком мягко. Скажем, в пгт с населением 10,5 тыс. человек, где половина на заработках и почти все друг друга знают, а на выборы, в лучшем случае, придет 1,5 тыс. избирателей, придется выбирать из десятка партий, общенациональных и местных и у каждой партии – по несколько кандидатов в списке под номерами. Для того чтобы быть избранными, им в среднем необходимо набрать всего несколько десятков голосов. Стоило ли огород городить из-за таких цифр? На свадьбу больше гостей приходит!Вообще, обновленная система выборов по так называем открытым или полуоткрытым спискам – это, как сказала в интервью «РБК-Украина» видная представительница грантовой структуры “Опора” Ольга Айвазовская, “тест на быструю реакцию штабов партий, членов комиссий и избирателей”. Меня умиляют ее слова: “Мы сможем измерить даже наше общественное IQ, потому что это действительно сложная задача – провести выборы, организовать голосование и подсчет голосов”.Короче говоря, те, кого называют “грантоедами”, решили провести эксперимент над населением Украины, проверить его IQ и продемонстрировать миру скорее всего неутешительные результаты. А заодно и наказать несообразительных за нарушение правил.Кстати, о правилах. Самая сложная задача – это заполнить бюллетень так, чтобы его не забраковали. Устроен он, на первый взгляд, просто. Слева – название партии. Справа – список кандидатов от нее под номерами, которые идут по вашему округу. Нужно проголосовать и за партию, и за кандидата от нее.Но опросы показывают, что большинство избирателей не понимают, что выбирать кандидата нужно только в уже выбранной партии. Нельзя голосовать за кандидата от партии А, если вы отметили партию В.При этом напротив политической партии можно поставить и галочку, и крестик. А вот среди кандидатов нужно выбрать одну фамилию и внести цифру, которая стоит возле этой фамилии, во второй квадратик. И не просто абы как вписать, а только специальным индексным способом по точкам в квадратике. Когда-то так писали индекс на конвертах наши родители. Населению моложе 35 лет эта опция мало знакома.Вот тут многие и спалятся. Судя по опросам, большинство избирателей думают, что достаточно подчеркнуть фамилию их кандидата или обвести его номер кружочком. А лучше вписать фамилию в клеточки. Но это не так. Любое несанкционированное творчество – ваш голос уходит в мусорную корзину.На этом квест не заканчивается. Мы просто переходим на левел выше. После голосования вступает в силу еще одно правило, придуманное затейниками-законодателями: 25% голосов от размера избирательной квоты.Чтобы пройти в совет, партия должна получить от 5% поддержки избирателей. Тут надо также учесть, что один и тот же кандидат входит, по сути, в два списка своей партии: единый избирательный список, который не должен превышать количественный состав депутатов соответствующего совета (в Киеве их 120, в Кременчуге – 42 места и т.д.), и избирательные списки для каждого территориального округа. Причем этот последний список должен включать не менее пяти и не более двенадцати кандидатов в депутаты.Если никто из кандидатов на округах не набрал 25%, но при этом партия в целом по городу преодолела 5%-й барьер, мандаты получат кандидаты №1 и №2 из центрального списка, даже если они собрали меньше голосов, чем их коллеги. Не поняли смысла конфигурации? И не надо! Никто пока до конца это уравнение не решил.Эксперты говорят, что большое количество голосов на конкретных округах позволит отдельным кандидатам, которые стоят ниже в списке, продвинуться выше и увеличить их шансы попасть в местный совет. Именно для этого, как утверждают ее апологеты, и была введена система открытых списков. Ну, не знаю...Еще одно нововведение местных выборов-2020 – гендерные квоты. Теперь в списке партии должно быть не менее 40% лиц одного пола. То есть среди пять кандидатов должно быть не менее двух человек одного пола. В противном случае Центральная избирательная комиссия такую партию не допустит к участию в голосовании.Меня умиляет толерантность формулировки. Нет чтобы просто написать: мужчин или женщин. Лиц одного пола! То есть видно, что закон сочиняли с прицелом на будущее, когда в Украине появятся лица еще какого-то пола, кроме двух известных. Как сейчас модно говорить, третьего пола. Все возможно – мы же в Европу идем! К свободе!Смысл так называемого открытого партийного списка также не всем ясен. Отдельные эксперты говорят, что это стимулирует кандидатов ниже второго места агитировать за себя и за партию, чтобы пройти выше. Но как по, мне это “двойная продажа”. Сначала претенденту надо “задобрить” партию, потом еще и потратиться на свою рекламу среди избирателей. При этом те, что “сверху”, могут не париться и не продвигать ни себя, ни партию. Но это дело такое...Поговорим теперь о процедуре подсчета голосов и распределения мандатов с избирательными квотами. Начнем с того, что в законодательстве нет четкого ответа, какие бюллетени действительны, а какие недействительны. Это признают почти все эксперты. К тому же мы не знаем, какие удивительные “находки” ждут нас в уже заполненных бюллетенях. Ведь новая система выборов применяется первый раз. Поэтому вокруг одного бюллетеня может быть спор на час. Понятно, что подсчет голосов это затянет.А может так случиться, что кандидат, включенный в единый список партии, скажем, на 10-м месте, получил по округу очень много голосов. Тогда он автоматически поднимается по лестнице единого списка. Как это быстро и достоверно вычислить в масштабах крупного населенного пункта, где миллион избирателей, и не ошибиться? Ответ один – задачка по математике не для первоклашек.Также возникает коллизия с гендерной квотой. Мы уже писали, что при формировании единого и территориальных списков в каждой пятерке кандидатов должно быть по две женщины и двое мужчин. Если список не кратен пяти, тогда кандидаты каждого пола должны быть включены поочередно. И тут оказывается, что избиратели поддержали всех мужиков, а баб “забанили”. Или наоборот. Что же делать?Что забавно – я читала, будто в Украине для повышения демократизации избирательного процесса на местных выборах внедрили немецкую модель избирательной системы. Ничего подобного! Мои немецкие друзья говорят, что там все намного проще, почти так же, как в парламент. На уровне земель – половина мандатов распределяется между конкретными депутатами, вторая половина – между политическими партиями. Городские, коммунальные и сельские органы местного самоуправления избираются в соответствии с пропорциональной избирательной системой. А мы хотели сделать как лучше, но вышло как всегда...