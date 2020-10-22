В ближайшие дни в Украине будет тепло

В ближайшие сутки, 23 октября, над территорией Украины продолжит господствовать теплая и сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу по всей Украине - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°, в южной части до 22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 6-11°. В Киеве в пятницу также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 16-18°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1935 и 1989 годах, а самая низкая ночью на отметке 5,4 градусов мороза в 1999 году.



В субботу, 24 октября, в большинстве областей Украины без осадков, лишь днем в северных и западных областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°; днём 12-17°, в южной части 17-22°.



В Киеве в ночь на субботу без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.

